Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Karakuş'un açıklamasında 19 Mayıs 1919'un tarihi ve toplumsal anlamına ilişkin değerlendirmeler geniş yer aldı.

'19 Mayıs, milletimizin kaderine el koyduğu bir dönüm noktasıdır'

Başkan Karakuş açıklamasında 19 Mayıs'ın Türk milleti için taşıdığı tarihi öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği büyük mücadelenin ilk adımı olan 19 Mayıs 1919, yalnızca bir tarih değil; aynı zamanda milletimizin makûs talihini değiştiren, kaderine el koyduğu ve tarihin seyrini değiştirdiği şanlı bir dönüm noktasıdır.'

'İstiklal mücadelesi millet iradesinin tezahürüdür'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan sürece değinen Karakuş, milli mücadelenin toplumsal karşılığına vurgu yaptı:

'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadele, vatan sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, bağımsızlık aşkının millet iradesinde nasıl tecessüm ettiğinin açık bir göstergesidir. 19 Mayıs; esaret zincirlerini kıran, karanlığı yırtan bir umut ışığıdır. O gün yakılan istiklal meşalesi, 105 yıldır milletimizin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir.'

'19 Mayıs ruhu bugünün sorumluluğu, geleceğin teminatıdır'

Karakuş, 19 Mayıs ruhunun yalnızca geçmişe ait bir hatıra olmadığını belirterek, günümüz koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

'19 Mayıs ruhu, sadece geçmişin hatırası değil; bugünün sorumluluğu ve geleceğin teminatıdır. Milletçe karşı karşıya olduğumuz ekonomik, sosyal ve güvenlik temelli tüm zorlukları ancak bu ruhla aşabilir; birlik ve beraberlik içinde, inançla ve azimle mücadele ederek daha güçlü bir Türkiye inşa edebiliriz. Bugün de milletçe aynı inanç ve kararlılıkla, içeriden ve dışarıdan gelen her türlü tehdide karşı dik duruyor, vatanımızı ve milletimizin geleceğini korumak için el birliğiyle çalışıyoruz.'

'Gençlik geleceğin en büyük güvencesidir'

Fidan Karakuş, 'Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı bayram, gençliğimizin taşıdığı umut ve dinamizmin bir sembolüdür. Türkiye'nin istikbali, milli değerlerine bağlı, donanımlı, düşünen, sorgulayan ve üreten gençlerimizin ellerinde şekillenecektir. Bu nedenle gençliğimize sahip çıkmak, onları çağın gerekleriyle donatmak ve milli şuurla yetişmelerini sağlamak en büyük görevimizdir' ifadelerine yer verdi.

'Kamu çalışanları ve milletimizin ortak menfaatleri için çalışıyoruz'

Türk Sağlık-Sen'in çalışmalarına da değinen Karakuş, sendikal mücadele vurgusu yaptı:

'Türk Sağlık-Sen olarak bizler de milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde sergilediği iradeyi ve kararlılığı kendimize rehber ediniyor; kamu çalışanlarının hakları ve milletimizin ortak menfaatleri için yılmadan, yorulmadan çalışmayı sürdürüyoruz.'

'Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz'

Açıklamasının sonunda Karakuş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri andı:

'Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; aziz milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.'

