Açıklanan verilere göre kentteki araçların büyük bölümünü otomobiller oluşturdu. Toplam 165 bin 145 aracın 71 bin 895'i otomobil olarak kayıtlara geçti. Ayrıca kentte 4 bin 497 minibüs, 430 otobüs, 21 bin 625 kamyonet, 4 bin 926 kamyon, 38 bin 483 motosiklet, 457 özel amaçlı araç ve 22 bin 832 traktör bulunduğu bildirildi.

Mart ayı verileriyle karşılaştırıldığında ise araç sayısında artış yaşandığı görüldü. Mart ayında toplam araç sayısı 164 bin 470 olarak açıklanırken, bu araçların 71 bin 549'unu otomobiller, 38 bin 213'ünü motosikletler, 22 bin 808'ini traktörler, 4 bin 908'ini kamyonlar, 21 bin 603'ünü kamyonetler, 429'unu otobüsler ve 4 bin 507'sini minibüsler oluşturmuştu.

Nisan ayı verilerine göre özellikle otomobil ve motosiklet sayılarındaki artış dikkat çekti.

