Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen tiyatro programı, çocuklara ve ailelerine keyifli anlar yaşattı. Gölbaşı Gar Şefliği'nde gerçekleştirilen 'Masal Treni Tiyatrosu' ile 'Komşu Köyün Delisi' adlı tiyatro oyunları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde sahnelendi.

Etkinliğe aileler çocuklarıyla birlikte katılım sağlarken, tiyatro gösterileri ilçe sakinlerinden yoğun ilgi gördü. Program boyunca çocuklar eğlenceli vakit geçirirken, aileler de kültür ve sanatla iç içe bir gün geçirdi.

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmayı amaçlayan etkinliklerin ilerleyen süreçte de devam edeceği belirtildi.

Kaynak : PERRE