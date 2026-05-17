Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Gençlik Merkezi tarafından Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlik programı, çocuklar ve ailelerden yoğun ilgi gördü. Gençlik liderleri ile gönüllü gençlerin sahada aktif görev aldığı organizasyonda birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

Program kapsamında çocuklar; geleneksel okçuluk, halat çekme, yüz boyama ve çeşitli eğitsel oyunlarla keyifli vakit geçirdi. Etkinliklerde hem eğlenen hem de milli birlik ve beraberlik ruhunu hisseden çocuklar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Gençlik Haftası boyunca farklı etkinliklerle gençler ve çocuklarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirterek organizasyonda görev alan gençlik liderleri ve gönüllü gençlere teşekkür etti.

Öte yandan etkinlik gününe ait hazırlanan vlog görüntülerinin de yayınlandığı bildirildi.

