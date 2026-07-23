Adıyaman'da evlilik hazırlığı yapan çiftlere destek amacıyla Türmüz Kır Düğün Salonu tarafından düzenlenen ücretsiz düğün salonu kampanyasının kura çekimi tamamlandı. Canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş sonucunda belirlenen 5 çift, düğün salonunu kira bedeli ödemeden kullanma hakkı kazandı. Yoğun ilgi gören kampanya, artan düğün organizasyonu maliyetleri nedeniyle evlilik hazırlığında olan çiftlere destek sağlamayı amaçladı.

Kampanyaya çok sayıda çift başvuruda bulunurken, kura çekimi şeffaflığın sağlanması amacıyla canlı yayın üzerinden gerçekleştirildi. Çekilişi Hıdır Canördek yaparken, kazanan çiftler kura yöntemiyle belirlendi.

Çekiliş sonucunda belirlenen 5 çift, Türmüz Kır Düğün Salonu'nda düğünlerini salon kira ücreti ödemeden gerçekleştirecek.

Canlı yayında açıklanan kazanan Instagram hesaplarından bazıları @ssdnlrs, @nurcannur01 ve @aygggulakgl olarak paylaşıldı. Yetkililer, ücretsiz düğün salonu hakkı kazanan tüm çiftlerin başvuru şartlarını yerine getiren katılımcılar arasından kura ile belirlendiğini bildirdi.

Sosyal medyada da ilgi gören kampanyanın ardından birçok kullanıcı, evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere yönelik bu desteği olumlu karşıladı. Türmüz Kır Düğün Salonu yetkilileri ise genç çiftlerin en özel günlerinde yanlarında olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kampanya kapsamında ücretsiz düğün salonu hakkı kazanan çiftler, belirlenen şartlar doğrultusunda düğünlerini salon kira bedeli ödemeden gerçekleştirebilecek.