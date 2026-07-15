Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, sosyal konut kura sürecinin ardından açıklanan fiyat ve taksitlerin dar gelirli vatandaşları zorlayabileceğini belirterek, ödeme koşullarının yeniden değerlendirilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşeceklerini açıkladı. Önat, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Vatandaşların talep ve beklentilerini yakından takip ettiklerini belirten Ali Önat, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Adıyaman'ın sorunlarını kendi sorunları olarak gördüklerini söyledi. Deprem sonrasında kentin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalara değinen Önat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Adıyaman'a önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade ederek teşekkür etti.

İndere başta olmak üzere hayata geçirilen konut ve yaşam alanı projelerinin kentin yeniden yapılanmasında önemli katkılar sunduğunu belirten Önat, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen sosyal konut kuralarının ardından açıklanan fiyatlar ve ödeme planlarının vatandaşlardan yoğun geri dönüş aldığını dile getirdi.

TOKİ'nin dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak amacıyla önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Önat, mevcut ekonomik şartlar dikkate alındığında açıklanan taksitlerin birçok aile için ödeme güçlüğü oluşturabileceğini söyledi. Bu nedenle fiyat ve ödeme planlarının yeniden değerlendirilmesinin faydalı olacağını belirtti.

Konuyu doğrudan Bakan Murat Kurum'a ileteceklerini açıklayan Önat, sosyal konutların hem satış bedellerinin hem de aylık taksitlerinin vatandaşların ekonomik durumuna uygun seviyelere çekilmesi yönündeki taleplerini paylaşacaklarını ifade etti.

Ödeme planlarının özellikle emekliler ve dar gelirli aileleri zorlamayacak şekilde düzenlenmesini beklediklerini belirten Önat, yapılacak görüşmelerden olumlu sonuç alınacağına inandıklarını söyledi.

Ali Önat, Milliyetçi Hareket Partisi olarak sosyal konut sürecini yakından takip etmeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, kura sonucu hak sahibi olan vatandaşlara da yeni evlerinin hayırlı olmasını diledi.