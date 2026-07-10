Adıyaman'da yaz akşamlarını müzikle buluşturmayı amaçlayan konser programları devam ediyor. Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen “Adıyaman'da Yaz Konserleri” kapsamında vatandaşlar, bu akşam yöresel ezgilerin seslendirileceği programda bir araya gelecek. Altınşehir Fortuna Sosyal Tesisleri yanında gerçekleştirilecek konser, 10 Temmuz Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Yaz akşamında açık havada düzenlenecek etkinlikte yöresel eserler dinleyicilerle buluşacak. Adıyaman Belediyesi, konser programının tarih, saat ve yer bilgisini paylaşarak kentte yaşayan vatandaşları etkinliğe davet etti. Program kapsamında müzikseverler, Altınşehir'de düzenlenecek yaz konserinde yöresel ezgiler eşliğinde akşam saatlerini geçirme imkânı bulacak.

Adıyaman Belediyesi, yaz döneminde vatandaşlara yönelik düzenlediği konser programlarını sürdürüyor. “Adıyaman'da Yaz Konserleri” adıyla gerçekleştirilen etkinliklerin yeni programı Altınşehir'de yapılacak.

Belediye tarafından duyurulan programa göre konser, 10 Temmuz Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Etkinliğin adresi ise Altınşehir Fortuna Sosyal Tesisleri yanı olarak açıklandı.

Konser programında yöresel ezgiler seslendirilecek. Adıyaman Belediyesi, yaz akşamında gerçekleştirilecek müzik etkinliğine tüm vatandaşları davet etti.

Kaynak : PERRE