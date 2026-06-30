Adıyaman Belediyesi, 2026 yılının ilk yarısında kültür, sanat, eğitim, meslek edindirme, spor ve engelsiz yaşam alanlarında binlerce vatandaşa ulaştı. Belediye bünyesinde düzenlenen kurslar, konserler, atölyeler ve farkındalık programları kentte sosyal yaşamın güçlenmesine katkı sundu.

Konservatuvarda 177 Öğrenci Eğitim Aldı

Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren konservatuvarda 2026 yılının ilk 6 ayında 177 öğrenci eğitim aldı.

Bağlama, gitar, keman, piyano, resim, tiyatro ve koro çalışmalarının yoğun ilgi gördüğü konservatuvar, sanatın toplumun farklı kesimlerine ulaşmasına katkı sağladı.

Kültür-Sanat Etkinliklerine Binlerce Katılım

Yılın ilk 6 ayında düzenlenen 'Yadigâr Türküler', kadın korosu 'Bayram Türküleri', Çocuk Korosu Konseri ve Kahtalı Mıçe Vefa Gecesi gibi etkinlikler yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kadınlar Hem Üretti Hem Meslek Edindi

Kadın ve Gençlik Hizmetleri kapsamında faaliyet gösteren ADIMEK merkezlerinde yılın ilk yarısında 707 kursiyer eğitim aldı.

Siteler, Fatih ve Bahçecik TOKİ kurs merkezlerinde 17 farklı branşta eğitim verilirken, kadınlar hem meslek edindi hem de üretime katıldı. ADIMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan bin 100 iş önlüğü fırıncı esnafına ulaştırıldı.

2 Bin 500 Öğrenciye Eğitim Desteği

Adıyaman Kültür Eğitim Merkezleri'nde 2 bin 500 öğrenci eğitim desteğinden yararlandı.

YKS, LGS ve KPSS hazırlık kurslarının yanı sıra motivasyon etkinlikleri, soru çözüm kampları, münazaralar ve bilgi yarışmaları düzenlendi.

Spor Merkezleri Yoğun İlgi Gördü

Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi, yılın ilk 6 ayında yüzlerce vatandaşa hizmet verdi.

Yüzme ve fitness branşlarında faaliyet gösteren merkez, düzenli spor yapmak isteyen vatandaşların buluşma noktası oldu.

Engelsiz Yaşam Merkezinden Farkındalık Çalışmaları

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bakır kabartma, ebru ve geri dönüşüm atölyeleri ile sportif faaliyetler düzenlendi.

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü ve 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında programlar gerçekleştirilirken, 100 engelli aracının bakım ve onarımı yapıldı. 'Engelsiz Bahar Şenliği' ile özel gereksinimli bireyler ve aileleri bir araya getirildi.

'İnsanımızın Sosyal Gelişimine de Yatırım Yapıyoruz'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediyenin çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, 'Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırırken sadece fiziki yatırımlara değil; insanımızın eğitimine, kültürüne, sanatına ve sosyal gelişimine de yatırım yapıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin nitelikli eğitim imkânlarına ulaşması, kadınlarımızın meslek edinerek üretime katılması, sanatın toplumun her kesimine yayılması ve özel gereksinimli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak hizmetlerin artırılması en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor' dedi.

Başkan Tutdere açıklamasının devamında, 'İlk 6 ayda ulaştığımız rakamlar, doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Adıyaman Belediyesi olarak kültürden spora, eğitimden sosyal dayanışmaya kadar her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE