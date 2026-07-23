Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adıyaman İl Temsilciliği görevine Tuncay Kaya yeniden atandı. İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan görevlendirmeyle yeni dönem yönetim kurulu da belirlenirken, Kaya yaptığı açıklamada deprem gerçeğine dikkat çekerek doğru mühendislik uygulamaları, etkin denetim ve kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

İMO tarafından yapılan atama kapsamında Tuncay Kaya yeniden Adıyaman İl Temsilcisi olarak görevlendirilirken, temsilcilik yönetim kurulunda Kemal Alagöz, Hüseyin Leblebici, İpek Atay ve Uğur Karakoç yer aldı.

6 Şubat 2023 depremlerinden bu yana temsilcilik görevini sürdüren Kaya, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yaşamaya devam edeceğini belirterek, doğru mühendislik hizmetleri ve etkin yapı denetimi sayesinde depremlerin can kaybı yaşanmadan atlatılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Türkiye'de ortalama 6,5 yılda bir 6 ve üzeri büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatan Kaya, depremle mücadelenin yalnızca afet sonrası çalışmalarla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Mevcut yapı stokunun gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Kaya, risk taşıyan yapıların kentsel dönüşüm kapsamında yenilenerek depreme dayanıklı hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.

İnşaat Mühendisleri Odası'nın 72 yıllık köklü bir meslek kuruluşu olduğunu ifade eden Kaya, yeni dönemde de bilimi ve mühendisliği esas alan anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, halka ve meslektaşlarına hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

İMO Adıyaman İl Temsilciliği'nin yeni yönetim döneminde yapı güvenliği, mühendislik hizmetlerinin niteliği, denetim süreçleri ve kentsel dönüşüm konularındaki çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Tuncay Kaya'nın yeniden görevlendirilmesiyle birlikte temsilcilikte yeni dönem resmen başladı.