Adıyaman Belediyesi, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla 3. Çevre Yolu'nda sürdürdüğü asfalt çalışmalarında bir etabı daha tamamladı. 30 Ağustos Kavşağı ile Zey Caddesi Kavşağı arasındaki kuzey bölümünde asfalt serimi tamamlanarak yol ulaşıma hazır hale getirildi. Ekipler şimdi çalışmalarını Zey Caddesi'nin devamı ile İndere TOKİ Kavşağı güzergâhında sürdürüyor.

Tamamlanan bölümün ardından belediye ekipleri yeni etapta eski asfaltın söküm çalışmalarına başladı. Freze makineleriyle yürütülen kazı işlemlerinin tamamlanmasının ardından güzergâhta asfalt serimine geçilecek ve çalışmalar etaplar halinde devam edecek.

Çalışmaların sürdüğü bölgede ulaşımın aksamaması için trafik akışı yolun güney bölümünden kontrollü şekilde sağlanıyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini belirterek, TPAO Kavşağı ile 30 Ağustos Caddesi arasındaki etabın ardından 30 Ağustos Kavşağı ile Zey Caddesi Kavşağı arasındaki bölümün de tamamlandığını ifade etti.

Tutdere, tamamlanan her etapla birlikte trafik akışının rahatladığını ve ulaşım konforunun arttığını belirterek, ASKİM ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Çalışmaların Adıyaman'a hayırlı olmasını dileyen Tutdere, ihtiyaç duyulan diğer bölgelerde de yol yapım ve yenileme çalışmalarının kararlılıkla süreceğini söyledi.