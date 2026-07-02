Adıyaman Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere başkanlığında gerçekleştirilirken, kentin yol, park, sosyal tesis ve sağlık yatırımlarına ilişkin önemli konular masaya yatırıldı. Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda 8 gündem maddesi ile 2 ek gündem maddesi görüşüldü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü, son dönemde yürütülen saha çalışmaları ve hizmet performansına ilişkin meclis üyelerine sunum yaptı. Başkan Tutdere ise 3. Çevre Yolu'ndaki asfalt çalışmalarının 15 gün içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini, Siteler Mahallesi'ndeki yeni parkın hizmete hazırlanacağını ve Altınşehir Mahallesi'nde kent lokantası ile Adıpayam Kadın Kooperatifi'nin yer alacağı yeni sosyal tesis planlandığını açıkladı.

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediyesi'nin son bir aylık dönemde tüm birimleriyle yoğun çalışma yürüttüğünü belirterek, kent genelindeki hizmetlerin vatandaşlardan olumlu karşılık gördüğünü söyledi.

Tutdere, "Bugün Temmuz ayı olağan meclis toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Gündemimizdeki konuların görüşmelerini tamamlayacağız. Adıyaman Belediyesi olarak geçen toplantıdan bu yana geçen bir aylık sürede tüm birimlerimizle, tüm ekip arkadaşlarımızla yoğun bir tempoda çalıştık. Açtığımız parklarla, yaptığımız yeni işlerle belediyemiz sahada aktif bir çalışma yürüttü. Halkımızdan da çok olumlu tepkiler alıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da çeşitli temaslarda bulunduklarını aktaran Tutdere, AFAD ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı nezdinde belediyeyi ilgilendiren ve uzun süredir devam eden konulara ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı ile araç teslim törenine katıldıklarını belirten Tutdere, İller Bankası ve bakanlıklar nezdindeki belediye işlerinin de takip edildiğini ifade etti.

Kent genelindeki yol yapım ve asfalt çalışmalarına değinen Başkan Tutdere, havaların düzelmesiyle Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırdığını kaydetti.

Park Hospital çevresi ile Anadolu Lisesi önündeki çalışmaların tamamlandığını açıklayan Tutdere, 3. Çevre Yolu'nun kuzey şeridinde asfalt serimine başlandığını belirterek, "Çevre yolunun daha önce güney şeridinde çalışma yapmıştık. Şimdi kuzey şeridinde başladık. Burada çok iyi bir altyapı çalışması da gerçekleştirdik. Yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatlarımızı yeniledik. Hedefimiz 15 gün içerisinde çevre yolunu tamamlamak. Ekiplerimiz Yeni Mahalle'nin ara sokaklarında da çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Adıyaman'ın dört bir yanında yeniden inşa sürecinin devam ettiğini belirten Tutdere, kentin cadde ve yollarının zamanla toparlandığını, yürütülen çalışmaların belediye çalışanlarının motivasyonunu artırdığını ve vatandaşlarda memnuniyet oluşturduğunu ifade etti.

Toplantıda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar da değerlendirildi. Başkan Tutdere, kent genelinde hizmete açılan parkların yanı sıra yeni projelerin devam ettiğini belirterek, Siteler Mahallesi'nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen büyük parkın önümüzdeki günlerde vatandaşların kullanımına sunulacağını söyledi.

Parkların korunması konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan Tutdere, "Parklarımız sizlere emanet. Buralara sahip çıkalım, bulmak istediğimiz gibi bırakalım. Tüm yurttaşlarımızı parklarımıza sahip çıkmaya ve bu konuda dayanışmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İndere bölgesindeki peyzaj alanlarının belediyeye devredileceğini açıklayan Tutdere, bu alanlarda şebeke suyunun kullanıldığını belirterek su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Tutdere, "İndere'deki yeni yerleşim alanlarının peyzaj işleri belediyemize devredildi. Ancak parklarda kullanılmak üzere şebeke suyu bağlanmış. Bu yıl su sorunumuz yok ama su yetersizliğini göz önünde bulundurarak suyumuzu iyi idare etmek zorundayız. Su depoları yapılması konusunda Valiliğimize başvuruda bulunmuştuk. Bu konunun da takipçisiyiz. Parklar konusundaki çabamız devam edecek. Adıyaman'ı yeşil bir şehir yapmak zorundayız. Bu konuda destek olan, dayanışma içinde bulunan tüm belediyelerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Tutdere, toplantıda Venezuela'da meydana gelen depreme ilişkin geçmiş olsun dileklerini de iletti. Adıyaman'ın 6 Şubat depremlerinde büyük acılar yaşayan bir şehir olduğunu hatırlatan Tutdere, "Biz deprem şehriyiz. Dünyanın neresinde bir deprem olursa yüreğimiz titriyor. Adıyaman'da yüreği yanmış, acılar yaşamış bir şehirden Venezuela halkına dayanışma duygularımızı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dileğimiz, umudumuz fazla can kaybı olmadan yaraların sarılmasıdır" dedi.

Venezuela'ya destek konusunda meclis üyeleriyle istişare edeceklerini belirten Tutdere, belediyenin mali imkanları ölçüsünde yardım çalışması yapacaklarını söyledi.

Toplantıda kente kazandırılması planlanan yeni hizmet alanları da görüşüldü. Altınşehir Mahallesi'nde KYK Yurdu'nun doğusunda bulunan bölgede, kent lokantası ve Adıpayam Kadın Kooperatifi'nin de yer alacağı yeni sosyal tesis yapılması gündeme alındı.

Yeni Mahalle'de bulunan 2386 ada 7 numaralı parseldeki 1610 metrekarelik alanın sağlık ocağı yapılması amacıyla tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Toplantının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Tutdere, "Memleket hepimizin, kent hepimizin. Kentimize sahip çıkacağız, insanlarımıza sahip çıkacağız. Eksiklerimiz elbette olabilir; ancak bu eksikleri de istişareyle, ortak akılla, birlik ve beraberlik içinde çözeceğiz. Aynı heyecanla, aynı gönül birliğiyle kentimize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve ilgili müdürlüklerin sunumlarının tamamlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE