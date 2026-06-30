Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş, Kırıkkale İl Ambulans Servisi'nde görev yapan ambulans sürücüsü sağlık memuruna yönelik yaklaşık 200 bin TL'lik rücu kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Karakuş, sağlık çalışanının bir köydeki acil vakaya müdahale etmek üzere görev yaptığı sırada, yetersiz adres bilgisi, olumsuz hava koşulları ve yol üzerindeki uygunsuz şekilde yapılmış alçak bir ev çatısına ambulansın temas etmesi sonucu tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası geçirdiğini belirtti.

'Kasko Karşıladı, Değer Kaybı Personele Yüklendi'

Kazanın ardından ambulanstaki hasarın kasko tarafından karşılanarak aracın onarıldığını ifade eden Karakuş, soruşturma sonucunda ise ambulansta oluştuğu iddia edilen 'değer kaybının' kamu zararı olarak değerlendirilerek yaklaşık 200 bin liralık bedelin ambulansı kullanan sağlık çalışanından tahsil edilmesine karar verildiğini kaydederek, 'Bu uygulama hukuki olduğu kadar vicdani açıdan da kabul edilemezdir. Kamuya ait ambulanslar ticari amaçla alınıp satılan araçlar değildir. Satışı söz konusu olmayan bir ambulans için 'değer kaybı' hesabı yapılarak bu bedelin sağlık çalışanına yüklenmesi, kamu hizmetinin doğasıyla bağdaşmamaktadır' dedi.

'Sağlık Çalışanlarının Motivasyonu Zedeleniyor'

Sağlık çalışanlarının hayat kurtarmak için en zorlu coğrafi ve iklim koşullarında görev yaptığını vurgulayan Karakuş, görev sırasında yaşanan her olayda personelin yüksek tutarlı rücu tehdidiyle karşı karşıya bırakılmasının ciddi sonuçlar doğuracağını ifade ederek, 'Böyle bir hizmeti yerine getiren personelin, görevi sırasında meydana gelen her olayda yüksek meblağlı rücu tehdidiyle karşı karşıya bırakılması çalışanların motivasyonunu düşürecek, görev yapma cesaretini olumsuz etkileyecek ve nihayetinde acil sağlık hizmetlerinin etkinliğine zarar verecektir' dedi.

'Bu Uygulamaya Derhal Son Verilmeli'

Türk Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarının kamu hizmetini yerine getirirken haksız ve ağır mali sorumluluklarla karşı karşıya bırakılmasını kabul etmediklerini belirten Karakuş, ambulanslarda oluştuğu iddia edilen değer kaybı gerekçesiyle sağlık personeline rücu edilmesi uygulamasının sona erdirilmesini istedi.

Başkan Karakuş, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Kırıkkale İl Ambulans Servisi'nde görev yapan ambulans sürücüsü sağlık memuru üyemiz, bir köydeki acil vakaya müdahale etmek üzere görev yaptığı sırada; yetersiz adres bilgisi, olumsuz hava koşulları ve yol üzerindeki uygunsuz şekilde yapılmış, düşük seviyedeki bir ev çatısına ambulansın temas etmesi sonucu tek taraflı maddi hasarlı bir trafik kazası yaşamıştır.

Kaza sonrasında ambulansta oluşan hasar, kasko tarafından karşılanarak araç onarılmıştır. Ancak Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen soruşturma neticesinde, ambulansta oluştuğu iddia edilen 'değer kaybı' kamu zararı olarak değerlendirilmiş ve yaklaşık 200 bin TL tutarındaki bedelin ambulansı kullanan sağlık personelinden tahsil edilmesine karar verilmiştir.

Bu uygulama hukuki olduğu kadar vicdani açıdan da kabul edilemezdir. Kamuya ait ambulanslar ticari amaçla alınıp satılan araçlar değildir.. Satışı söz konusu olmayan bir ambulans için 'değer kaybı' hesabı yapılarak bu bedelin sağlık çalışanına yüklenmesi, kamu hizmetinin doğasıyla bağdaşmamaktadır.

Sağlık çalışanları, can kurtarmak için kimi zaman en zorlu coğrafi ve iklim koşullarında görev yapmaktadır. Böyle bir hizmeti yerine getiren personelin, görevi sırasında meydana gelen her olayda yüksek meblağlı rücu tehdidiyle karşı karşıya bırakılması, çalışanların motivasyonunu düşürecek, görev yapma cesaretini olumsuz etkileyecek ve nihayetinde acil sağlık hizmetlerinin etkinliğine zarar verecektir.

Türk Sağlık-Sen olarak; sağlık çalışanlarının kamu hizmetini yerine getirirken maruz kaldıkları bu tür haksız ve ağır mali sorumlulukların kabul edilemez olduğunu ifade ediyoruz. Ambulanslarda oluştuğu iddia edilen 'değer kaybı' gerekçesiyle sağlık çalışanlarına rücu edilmesi uygulamasına derhal son verilmelidir.

Sağlık çalışanları cezalandırılmamalı; can kurtarmak için gösterdikleri fedakârlık desteklenmelidir.

Bu nedenle, sağlık personelini mağdur eden bu uygulamanın yeniden değerlendirilmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.'

Kaynak : PERRE