Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Hasanlı Köyü'nde, köyün Çakırhüyük Beldesi'ne mahalle olarak bağlanıp bağlanmaması için 16 Ağustos Pazar günü referandum yapılacak. Hasanlı Köyü sakinleri, sandık başına giderek köyün idari statüsünün değiştirilmesine ilişkin kararını verecek. Referandumda köyün Çakırhüyük Beldesi'ne mahalle olarak bağlanması konusu halkın oyuna sunulacak. Sandıktan çıkacak sonuç, Hasanlı Köyü'nün idari statüsüne ilişkin sürecin nasıl ilerleyeceğini belirleyecek. Köy sakinlerinin beldeye bağlanma talebinde belediye hizmetlerinden daha etkin yararlanma beklentisinin bulunduğu, yol, altyapı ve temizlik gibi hizmetlerin belediye planlaması içerisinde daha kapsamlı yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Köy Sakinleri Sandık Başına Gidecek

Hasanlı Köyü'nün Çakırhüyük Beldesi'ne mahalle olarak bağlanmasını isteyen vatandaşların, belediye hizmetlerinden daha etkin yararlanmayı amaçladıkları belirtildi.

Köyün beldeye bağlanması halinde yol, altyapı, temizlik ve diğer belediye hizmetlerinin daha planlı ve düzenli biçimde yürütülmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Çakırhüyük Belediyesi Hasanlı Köyü'ne Destek Sağladı

Çakırhüyük Belediye Başkanı Miktat Çetin'in göreve gelmesinin ardından Hasanlı Köyü'nün çeşitli ihtiyaçlarına belediye imkanları ölçüsünde destek verildiği belirtildi.

Çakırhüyük Belediyesinin yol, altyapı, temizlik ve diğer belediye hizmetlerinde köye destek sağladığı, Hasanlı'nın mahalle statüsü kazanması halinde hizmetlerin belediye planlaması içerisinde daha kapsamlı şekilde yürütülmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Referandum 16 Ağustos Pazar Günü Yapılacak

Hasanlı Köyü sakinleri, 16 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek referandumda köyün Çakırhüyük Beldesi'ne mahalle olarak bağlanması konusunda oy kullanacak.

Referandum sonucuna göre Hasanlı Köyü'nün Çakırhüyük Beldesi'ne bağlanmasına ilişkin süreç şekillenecek.