Adıyaman Belediyesi, kent ulaşımının önemli güzergâhlarından biri olan 3. Çevre Yolu'nda asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı kuzey şeridinde asfalt serimine başlanırken, yolun kısa süre içerisinde tamamlanarak sürücülerin hizmetine açılması hedefleniyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir trafiğinde yoğun olarak kullanılan 3. Çevre Yolu'nda çalışmalarını planlanan program doğrultusunda sürdürüyor. Altyapı imalatlarının tamamlandığı kuzey şeridinde asfalt serim çalışmaları hız kazanırken, ekipler sıcak hava koşullarına rağmen sahadaki mesaisine devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı.

Tutdere, daha önce güney şeridindeki asfalt çalışmalarının tamamlandığını hatırlatarak, kuzey şeridindeki asfalt seriminin de yaklaşık 10 ila 15 gün içerisinde tamamlanmasının planlandığını söyledi. Çalışmaların ardından 3. Çevre Yolu'nun altyapı ve üstyapısıyla birlikte tamamen hizmete açılacağını ifade etti.

Başkan Tutdere, yol yapım çalışmaları nedeniyle zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanabileceğini belirterek, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, çalışma güzergâhında dikkatli olmalarını istedi.