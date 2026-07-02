Adıyaman'da iklim değişikliği, kuraklık ve zirai donun tarımsal üretime etkisini azaltmak amacıyla alternatif ürün olarak yetiştirilen çörek otunda hasat başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği demonstrasyon çalışmaları kapsamında ekim alanları genişletilen çörek otu, düşük su tüketimi, yüksek katma değeri ve farklı sektörlerde kullanım alanıyla üreticilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 2 bin 250 dekarda gerçekleştirilen üretimle birlikte hasat mesaisi de başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kuraklığa ve düşük sıcaklıklara dayanıklı yapısıyla öne çıkan çörek otu üretimi Adıyaman'da yaygınlaştırılıyor. Son yıllarda yaşanan iklim kaynaklı olumsuzluklar nedeniyle tütün, arpa, buğday ve nohuda alternatif olarak değerlendirilen ürün, üreticilere yeni bir gelir kapısı sunuyor.

Gıda sektörünün yanı sıra kozmetik ve ilaç sanayisinde de kullanılan çörek otu, başta Amerika ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Düşük üretim maliyeti ve artan pazar talebi de üreticilerin ürüne yönelmesinde etkili oluyor.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ile beraberindeki teknik ekip, merkeze bağlı Büklüm Köyü'nde üretici Mehmet Aslan'ın hasadına katılarak incelemelerde bulundu.

Akkan, iklim değişikliğinin tarımsal üretimi doğrudan etkilediğini belirterek, Adıyaman'ın ekolojik yapısına uygun alternatif ürünlerin üretim desenine kazandırılması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Çörek otunun düşük su tüketimi, kuraklığa dayanıklılığı, kıraç arazilerde yetiştirilebilmesi ve yüksek katma değeriyle üreticiler açısından önemli bir alternatif oluşturduğunu ifade etti.

İlk kez çörek otu üretimi gerçekleştiren çiftçi Mehmet Aslan ise hasattan memnun olduklarını belirterek, ürünün beklentilerini karşıladığını ve gelecek yıllarda üretimin daha da yaygınlaşmasını umut ettiklerini söyledi.