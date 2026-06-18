Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, pamuk üreticilerini yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. 2026 Üretim Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında yürütülen Pamuk Entegre Mücadele Zararlı Yönetimi (IPM) Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen saha çalışmalarında, Pamuk Çizgili Yaprak Kurdu zararlısının yoğunluğunda dikkat çeken bir artış tespit edildi. Yapılan incelemelerde zararlı popülasyonunun bazı bölgelerde ekonomik zarar eşiğinin üzerine çıktığı belirlenirken, üreticilerin vakit kaybetmeden gerekli tedbirleri alması istendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen sürvey çalışmalarında, Merkez ve Besni ilçelerindeki pamuk ekili alanlarda Pamuk Çizgili Yaprak Kurdu yoğunluğunun kritik seviyeye ulaştığı bildirildi. Yetkililer, zararlının yayılması halinde ürünlerde hem verim hem de kalite kayıplarının yaşanabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada, pamuk üreticilerinin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleriyle iletişime geçerek teknik destek almalarının önem taşıdığı belirtildi. Yapılacak mücadele çalışmalarının uzman personelin önerileri doğrultusunda yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Merkez Ve Besni’de Yoğunluk Arttı

Tarım ekiplerinin sahada yaptığı gözlem ve kontrollerde, özellikle Merkez ve Besni ilçelerindeki pamuk tarlalarında zararlı yoğunluğunun ekonomik zarar seviyesinin üzerine çıktığı tespit edildi. Bu durumun ilerleyen süreçte ürün kayıplarına yol açmaması için üreticilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri istendi.

Teknik Personel Desteğiyle Mücadele Çağrısı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, doğru zamanda ve uygun yöntemlerle yapılacak mücadelenin büyük önem taşıdığı belirtilerek, üreticilerin teknik personelin yönlendirmeleri doğrultusunda en kısa sürede ilaçlama çalışmalarına başlamaları gerektiği kaydedildi.

Yetkililer, zararlının yayılımını kontrol altında tutmak ve olası ürün kayıplarını en aza indirmek amacıyla sahadaki takip ve denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

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