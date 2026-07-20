Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Arazilerini Koruma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Arazi Kullanım Planlaması (AKUP) çalışmaları kapsamında, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saha çalışmaları gerçekleştirildi.
Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar Belediyesi Asfalt Köyü'nde yapılan çalışmalara, Tarım Arazilerini Koruma Daire Başkanlığı Grup Çalışma Sorumlusu Ziraat Mühendisi Ahmet Seçim Ottan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Başayiğit ile çalışma arkadaşlarımız katıldı.
Saha incelemelerinde bölgenin toprak özellikleri, arazi kabiliyeti, eğim durumu ve mevcut arazi kullanım şekilleri bilimsel yöntemlerle değerlendirildi.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, arazi kullanım planlaması çalışmalarının tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir üretimin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Akkan, 'Bilimsel veriler doğrultusunda yürütülen Arazi Kullanım Planlaması çalışmalarıyla tarım arazilerimizin potansiyelini doğru şekilde ortaya koyuyoruz. Elde edilen veriler, üretim planlamasına rehberlik ederken doğal kaynaklarımızın korunmasına ve tarım topraklarımızın gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkılar sağlayacaktır' diye konuştu.
Arazi Kullanım Planlaması (AKUP) kapsamında elde edilen verilerin, tarım arazilerinin etkin ve sürdürülebilir kullanımına yönelik planlamalara katkı sunması ve kırsal kalkınma çalışmalarına bilimsel altyapı oluşturması hedefleniyor.