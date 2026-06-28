Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, kentteki badem bahçelerinde incelemelerde bulunarak üretim sezonuna ilişkin yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. Bahçelerde ağaçların gelişim durumu, meyve oluşumu ile verim ve kaliteyi etkileyen unsurlar sahada incelenirken, üreticilerin yürüttüğü bitkisel üretim faaliyetleri de değerlendirildi.

Gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde badem bahçelerinin mevcut durumu yerinde gözlemlenirken, üretim sezonunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Verim Ve Kalite Çalışmaları Değerlendirildi

İncelemeler sırasında ağaçların gelişim süreci, meyve oluşumu ve üretim sezonunun genel durumu ele alınırken, verim ve kaliteyi etkileyen faktörler de sahada değerlendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, üretim süreçlerini yerinde takip ettiklerini belirterek, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve kaliteli üretimin sürdürülebilirliğine yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Akkan, bitkisel üretimin geliştirilmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının desteklenmesine yönelik saha çalışmalarının aralıksız süreceğini kaydetti.