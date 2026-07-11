Adıyaman'da tarım sektöründe üretici örgütlerinin kurumsal yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir adım atıldı. Düzenlenen törende Adıyaman İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne "Birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgesi", Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı'na ise üyelerine tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunabilmesi amacıyla "Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi" takdim edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, üretici örgütlerinin güçlendirilmesi ve çiftçilere sunulan hizmetlerin daha etkin hale getirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Tarım sektöründe üretici örgütlerinin güçlendirilmesi ve üreticilere sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Adıyaman İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne "Birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgesi", Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı'na ise üyelerine tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunabilmesi amacıyla "Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi" verildi.

Belgeler, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan tarafından düzenlenen törende teslim edildi.

Törende konuşan Akkan, "Üretici örgütlerimizin kurumsal yapılarının güçlenmesi ve çiftçilerimize daha nitelikli hizmet sunması büyük önem taşımaktadır. Verilen bu belgeler, yürütülen çalışmaların ve üreticilere sağlanan desteğin önemli bir göstergesidir." dedi.

Adıyaman İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sırrı Öztürk ile Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan da belgeleri almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, üreticilere yönelik faaliyetleri daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, tarımsal üretimin desteklenmesi, üretici örgütlerinin daha etkin hale getirilmesi ve yayım ile danışmanlık faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak : PERRE