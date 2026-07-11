Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Eskişehir'de düzenlenen U20 Türkiye Şampiyonası'nda U18 Türkiye rekoru kırarak İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Adıyamanlı sporcu Muhammed Emir Işık ile farklı branşlarda elde ettikleri derecelerle kente gurur yaşatan genç sporcuları belediyede ağırladı. Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Tutdere, gençlerin başarılarının Adıyaman adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, belediye olarak spora ve sporculara destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Ziyarette genç sporcuların elde ettiği dereceler ve gelecekteki hedefleri de değerlendirildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Eskişehir'de düzenlenen U20 Türkiye Şampiyonası'nda U18 Türkiye rekoru kırarak İtalya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Adıyamanlı Muhammed Emir Işık ile çeşitli branşlarda derece elde eden genç sporcuları belediyede kabul etti.

Ziyarette sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Başkan Tutdere, "Sizler Adıyaman'ımızın parlak geleceğisiniz. Belediyemiz, tüm imkanlarıyla her zaman sizlerin ve sporun destekçisi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere, genç sporcuların elde ettiği başarıların Adıyaman adına gurur verici olduğunu belirterek, sporun ve sporcuların desteklenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: PERRE