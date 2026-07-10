Türkiye Futbol Federasyonu Akademi Gelişim Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyespor, 2026-2027 sezonu öncesinde altyapısını güçlendirmek amacıyla genç futbolcular için seçme programı düzenliyor. Karapınar Mahallesi'ndeki Belediyespor Futbol Sahası'nda 13 ve 15 Temmuz tarihlerinde iki etap halinde gerçekleştirilecek seçmelere 2010 ile 2015 yılları arasında doğan gençler katılabilecek. Seçmelerde başarılı olarak kulüp bünyesine katılmaya hak kazanan sporculara profesyonel antrenman programlarından lisans işlemlerine, forma ve ekipman desteğinden servis, fitness, yüzme ve fizyoterapi imkânlarına kadar çok sayıda hizmet ücretsiz sunulacak. UEFA lisanslı antrenörlerle çalışma fırsatı bulacak genç futbolcular, scout ekipleri tarafından da takip edilecek.

Adıyaman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu Akademi Gelişim Ligi'nde yer alan Adıyaman Belediyespor'un altyapı seçmeleri Karapınar Mahallesi'ndeki Belediyespor Futbol Sahası'nda yapılacak.

İki etap halinde düzenlenecek seçmelerde başarılı olan sporcular, Adıyaman Belediyespor altyapısına katılma fırsatı elde edecek. Kulüp bünyesine alınacak genç futbolculara profesyonel antrenman programları uygulanacak.

Sporcuların lisans işlemleri kulüp tarafından yürütülürken forma ve antrenman ekipmanları da sağlanacak. Gençlere servis desteği, fitness salonu kullanımı, yüzme imkânı ve fizyoterapi desteği sunulacak. Deplasman programlarında ise konaklama ve yemek ihtiyaçları karşılanacak.

Adıyaman Belediyespor altyapısında eğitim alacak sporcular, UEFA lisanslı antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürecek. Genç futbolcuların gelişimleri scout ekipleri tarafından da takip edilecek.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çocukları ve gençleri altyapı seçmelerine davet ederek, “Adıyaman Belediyesi olarak sporun ve gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Adıyaman Belediyesporumuz, şehrimizin futbol alanındaki en önemli değerlerinden biridir. Altyapımıza katılacak gençlerimize yalnızca futbol eğitimi değil, aynı zamanda güçlü bir gelişim ortamı sunuyoruz. Hayallerini sahaya taşımak isteyen tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi seçmelerimize bekliyoruz. Geleceğin yıldızlarını hep birlikte yetiştireceğiz” dedi.

Seçmelerin ilk etabı 13 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 17.30 ile 18.30 arasında 2012-2013 doğumlular, 18.30 ile 19.30 arasında 2014-2015 doğumlular, 19.30 ile 20.30 arasında ise 2010-2011 doğumlular sahaya çıkacak.

İkinci etap 15 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. Saat 17.30 ile 18.30 arasında 2012-2013 doğumlular, 18.30 ile 19.30 arasında 2014-2015 doğumlular, 19.30 ile 20.30 arasında 2010-2011 doğumlu gençler seçmelere katılacak.

Seçmeler Karapınar Belediyespor Futbol Sahası'nda gerçekleştirilirken, kayıt işlemleri Yeni Mahalle Flamingo Yolu'nda bulunan Adıyaman Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılacak.