Adıyaman Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini spor ve sosyal etkinliklerle geçirmesi amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları, 30 Haziran'da başlayan programla devam ediyor. Futbol, voleybol, basketbol, tenis ve yüzme branşlarının yer aldığı spor okullarına bu yıl ilk kez çocuk zumba kursu da eklendi. Müzik eşliğinde yapılan zumba etkinliklerinde çocuklar spor yaparken ritim, denge ve koordinasyon becerilerini geliştirme imkânı buluyor. Kısa sürede çocuklar ve ailelerin ilgisini çeken yeni branş, Yaz Spor Okullarının dikkat çeken etkinlikleri arasına girdi. Programda en fazla başvurunun yapıldığı yüzme kursunda ise kontenjanların tamamen dolması nedeniyle kayıtlar kapatıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda spor yapabilmesine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen Yaz Spor Okullarında futbol, voleybol, basketbol, tenis ve çocuk zumba kurslarına kayıtlar devam ediyor.

Yaz Spor Okullarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çocukların fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerine yönelik projeleri sürdüreceklerini söyledi.

Tutdere, "Çocuklarımızın yaz tatilini güvenli, verimli ve sporla iç içe geçirmelerini çok önemsiyoruz. Yaz Spor Okullarımıza gösterilen yoğun ilgi, bu alanda ne kadar doğru bir hizmet sunduğumuzu ortaya koyuyor. Özellikle yüzme branşında kontenjanların kısa sürede dolması bizleri mutlu etti. Bu yıl ilk kez başlattığımız çocuk zumba kursunun da ailelerimiz tarafından ilgiyle karşılanması, yeni branşlar açma konusunda bizleri teşvik ediyor. Adıyaman Belediyesi olarak çocuklarımızın sadece bugününe değil, geleceğine de yatırım yapıyoruz. Spor yapan, sağlıklı yaşayan, özgüveni yüksek nesiller yetiştirmek için imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yüzme kursunda kontenjanların dolmasının ardından kayıtlar kapatılırken, futbol, voleybol, basketbol, tenis ve çocuk zumba branşlarında başvurular devam ediyor.

Kaynak: İHA