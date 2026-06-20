A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Vincenzo Montella, yaşanan sonuç nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek oyuncularının sahada tüm güçlerini ortaya koyduğunu söyledi.

Turnuvaya beklentilerle geldiklerini ifade eden Montella, futbolcuların gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu ancak alınan sonuçların kendileri adına hayal kırıklığı oluşturduğunu dile getirdi.

“Çok Üzgünüz”

Oyuncularının büyük fedakârlık yaptığını belirten Montella, “Milletimizin bizlerden beklentileri vardı. Federasyonumuzun ve futbolcularımızın ne kadar çalışkan olduğunu biliyoruz. Herkesin ne kadar emek verdiğini görüyorum. Çok üzgün olduğumu söyleyebilirim. Hayal kırıklığı içindeyim. Oyuncularım ellerinde ne varsa sahada göstermeye çalıştı” dedi.

“İki Maçta 65 Şut Çektik”

Turnuva boyunca ürettikleri pozisyonlara dikkat çeken Montella, iki maçta toplam 65 şut çekmelerine rağmen gol bulamadıklarını söyledi.

İtalyan teknik adam, “Pozisyon üretmesek bizim için problem olurdu. Ancak iki maçta da üretmemize rağmen sonuç alamadık. Futbol bazen böyle bir oyun. Kalemize gelen az sayıdaki pozisyon gol olurken bizim pozisyonlarımız değerlendiremedik” ifadelerini kullandı.

“İyi Oynayan Takım Her Zaman Kazanmaz”

Futbolda her zaman iyi oynayan tarafın kazanamadığını belirten Montella, oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Şans faktörünün de önemli olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, iki karşılaşmada da benzer senaryolar yaşadıklarını ve topun bir türlü ağlarla buluşmadığını kaydetti.

“Turnuvalara Sürekli Katılmalıyız”

Türkiye'nin uluslararası turnuvalarda sürekli yer almasının önemine değinen Montella, bunun oyuncuların gelişimi açısından büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Montella, “Bizim bundan sonra yapmamız gereken en önemli şey turnuvalara sürekli katılmak. Bu tecrübeler futbolcuların gelişimine katkı sağlıyor. Milli takımımızın gelecekte daha güçlü olacağına inanıyorum” dedi.

“Türkiye’nin Mücadeleci Ruhunu Göstermeye Devam Etmeliyiz”

Açıklamasının sonunda Türk futbolunun geleceğine olan inancını vurgulayan Montella, oyuncuların başlarını dik tutması gerektiğini söyledi.

Milli takımın genç ve gelişime açık bir kadroya sahip olduğunu belirten Montella, “Hepimiz üzüldük ancak soyunma odasından çıkarken başımız dik çıkmalıyız. Türkiye’nin mücadeleci ruhunu göstermeye devam etmeliyiz. Bu süreçten gerekli dersleri çıkararak daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.