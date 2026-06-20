Kilis’te Valilik ile Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen geleneksel sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Organizasyon kapsamında 25 çocuk sünnet olurken, program sonunda çocuklara bisiklet ve altın hediye edildi. Çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte vakıf kültürünün yaşatılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi mesajları verildi.

Düğün salonunda gerçekleştirilen programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, vali yardımcıları, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda ailelerle sohbet eden Kilis Valisi Ömer Kalaylı, organizasyonda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinliğin, köklü vakıf geleneğinin önemli örneklerinden biri olduğunu belirten Kalaylı, vakıfların toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli kurumlar arasında yer aldığını söyledi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ise yaklaşık 530 yıl önce kurulan İkinci Bayezid Han Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartı doğrultusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde sünnet şölenleri düzenlendiğini belirtti.

Tunç, çocukların bu özel günlerinde gelenekleri yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek organizasyona katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın sonunda sünnet olan 25 çocuğa bisiklet ve altın hediye edildi.

Etkinlik sırasında yaşanan bir diyalog ise salonda tebessümlere neden oldu. Çocuklara altın takıldığı sırada sünnet olan çocuklardan birinin Vali Yardımcısı’na dönerek, “Bu altın gerçek mi?” diye sorması katılımcıları gülümsetti.

Program, çocuklar ve aileleriyle çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.