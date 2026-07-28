Kilis'te boyun fıtığı şikâyetiyle hastaneye başvuran Mehmet Ali Arslan, geçirdiği ameliyatların ardından felç kaldığını iddia ederek 3 yıldır yaşamını bu şekilde sürdürdüğünü söyledi. İki çocuk babası Arslan, maddi yardım talep etmediğini, tek isteğinin düzenli fizik tedavi desteği olduğunu ifade etti. Haberde yer alan iddialar Arslan ve ailesinin beyanlarına dayanırken, konuya ilişkin hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.

Mehmet Ali Arslan, boyun fıtığı şikâyetiyle başvurduğu Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde yapılan MR incelemesinin ardından acil ameliyat önerildiğini söyledi.

Arslan, ameliyatın riskleri hakkında yeterli bilgilendirme yapılmadığını iddia ederek ilk operasyonun ardından kol ve bacaklarını hissetmediğini, bunun kendisine narkozun etkisi olarak açıklandığını öne sürdü. Daha sonra omurilikte kanama olabileceği değerlendirilerek ikinci ve üçüncü kez ameliyata alındığını, 48 saat içinde üç operasyon geçirdiğini belirtti.

İkinci ameliyat öncesinde anestezi uzmanının kan şekerinin yüksek olduğunu söylediğini iddia eden Arslan, buna rağmen ameliyatın gerçekleştirildiğini öne sürdü. Hastanede 17 gün kaldığını ifade eden Arslan, daha sonra hukuki süreci başlattığını ve yaklaşık 1,5 yıl özel fizik tedavi gördüğünü söyledi.

Üç aydır fizik tedavi alamadığını dile getiren Arslan, "Devletten maddi yardım istemiyorum. Tek isteğim düzenli fizik tedavi desteği" ifadelerini kullandı. Süreçte kendisine destek veren Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile Vali Yardımcısı Murat Bey'e teşekkür etti.

Eşi Kübra Arslan ise eşini daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne götürdüklerini ve burada omurilik felci tanısı konulduğunu belirtti. Yaklaşık üç ay tedavi gördüklerini ifade eden Kübra Arslan, hukuki sürecin sürdüğünü, eşinin yüzde 97 engelli raporu bulunduğunu ve fizik tedavi sayesinde kollarında kısmi hareket oluştuğunu söyledi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.