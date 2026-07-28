Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil takla attı. Beylik Mahallesi mevkisinde yaşanan kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Nusaybin ilçesine bağlı Beylik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.