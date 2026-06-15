Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik sürdürülen çalışmalarda 63 kişi yakalandı. Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında uzun süreli hapis cezası bulunan hükümlüler de yer aldı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kesintisiz devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan toplam 63 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan kişiler arasında "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan hakkında 59 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin de bulunduğu bildirildi.

Operasyonlarda ayrıca dolandırıcılık, kasten yaralama ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin de yakalandığı kaydedildi.

Emniyet yetkilileri, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli görevleri arasında yer aldığını belirterek vatandaşların şüpheli durumları ve bilgi sahibi oldukları konuları emniyet birimlerine veya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerinin önem taşıdığını ifade etti.

Adıyamanlılar Net olarak bölgedeki güvenlik operasyonlarına ilişkin gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.