Mardin'de itfaiye ekipleri, son bir haftada kent genelinde meydana gelen 236 yangına müdahale ederek olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek için yoğun mesai harcadı. Yetkililer, hasat döneminin başlamasıyla birlikte anız yangınlarına karşı vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 7-14 Haziran tarihleri arasında il genelinde çıkan yangınlara müdahale etti. Belediye tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin ekin, araç, anız ve farklı nedenlerle meydana gelen yangın olaylarına hızlı şekilde müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla itfaiye ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğu vurgulanırken, yangınla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte anız yangınlarına dikkat çekilen açıklamada, anız yakmanın toprağın verimini azalttığı, doğal yaşamı olumsuz etkilediği ve büyük yangın risklerine neden olduğu hatırlatıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarım arazilerinin korunması ve yangınların önlenmesi amacıyla vatandaşlardan anız yakmamalarını ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri almalarını istedi.

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