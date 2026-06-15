Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday yüklü bir tırda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Alevlerin kısa sürede tüm aracı sarması nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kızıltepe ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek buğday yüklü tırın tamamını etkisi altına aldı.

Çevrede bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tırda ciddi hasar oluştuğu ve aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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