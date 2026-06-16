Mardin'in Ömerli ilçesinde Türk Kızılayı'na ait hizmet kamyonetinin şarampole yuvarlanması sonucu 1'i doktor 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, Ömerli-Midyat kara yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türk Kızılayı'na ait hizmet kamyoneti sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada araçta bulunan Doktor Muhammed A. (40), Nurettin O. (33), Doğan F. (29) ve Sonay A. (37) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ömerli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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