Fabrikalar için servo motor tamiri, üretim hattında arızalanan motorların hızlı ve güvenilir biçimde onarılması sürecidir. Sanayi tesislerinde bir motorun durması tüm hattı etkiler. Bu nedenle yerinde ve laboratuvar destekli servis büyük önem taşır.

Üretim tesisleri çoğu zaman kesintisiz çalışır ve plansız duruşları kaldıramaz. Hızlı arıza tespiti ve esnek teslim seçenekleri bu riski azaltır. Code Elektronik, 2009 yılından bu yana servo motor, servo sürücü ve enkoder onarımı alanında hizmet vermektedir.

Üretim Tesislerinde Servo Motor Arızası Neden Kritiktir?

Bir üretim tesisinde servo motor arızası, tek bir cihazla sınırlı kalmaz. Etkisi hızla tüm hatta yayılır.

1. Üretim hattının tamamen durması

2. Sipariş ve teslimat süreçlerinde gecikme

3. Plansız duruşların yüksek maliyeti

4. Diğer ekipmanlara yansıyabilen riskler

Bu nedenle arızaya erken ve doğru müdahale, tesis için kritik önem taşır.

Yerinde mi Laboratuvarda mı Onarım Yapılır?

Onarım yöntemi, arızanın türüne göre belirlenir. Bazı işlemler sahada, bazıları laboratuvarda yapılır.

• Yerinde servis: hızlı ilk müdahale ve devreye alma

• Laboratuvar servisi: sargı, rulman ve enkoder gibi detaylı işlemler

• Esnek teslim: saha veya hızlı kargo seçeneği

• Test simülatöründe yük altında doğrulama

İhtiyaca göre, fabrikalar için servo motor tamiri hem sahada hem laboratuvarda planlanabilir.

Arıza Anında Tesiste Ne Yapılmalı?

Arıza anında atılan ilk adımlar, onarım sürecini hızlandırır. Aşağıdaki sıralama güvenli bir başlangıç sağlar.

5. Sürücüdeki hata kodu ve alarm kaydının alınması

6. Motorun ve bağlantıların güvenli biçimde durdurulması

7. Arıza belirtilerinin ve çalışma koşullarının not edilmesi

8. Servisle iletişime geçilerek bilgilerin paylaşılması

Bu bilgiler, ön değerlendirmeyi ve doğru müdahaleyi kolaylaştırır.

Sanayi Bölgelerinde Servis Süreci

Servis süreci, ilk iletişimden teslime kadar planlı yürütülür. Aşağıdaki tablo aşamaları özetler.

Aşama Yapılan İş Sonuç İlk iletişim Hata bilgisi ve belirti paylaşımı Ön değerlendirme Tespit Sahada veya laboratuvarda inceleme Arıza kaynağının belirlenmesi Onarım Parça değişimi ve işlem Çalışır durumda motor Teslim Test sonrası saha veya kargo Güvenli devreye alma

Hızlı Servis İçin Hazırlık

Önceden yapılan hazırlık, arıza anında zaman kazandırır. Aşağıdaki adımlar süreci hızlandırır.

9. Motor ve sürücü etiket bilgilerinin hazır olması

10. Hata kodu ve geçmiş kayıtların paylaşılması

11. Kritik motorlar için yedek planlama

12. Servisle önceden iletişim kurulması

Bu hazırlık, plansız duruşların etkisini en aza indirir.

Marka ve Model Kapsamı

Her marka servo motor farklı bir yapıya sahiptir. Doğru onarım, markaya özgü teknik veriyle yapılır.

Yaskawa, Mitsubishi, Fanuc, Omron ve Siemens gibi markaların servo motorları kendi teknik dokümanlarına göre onarılır. Heidenhain gibi enkoderli motorlarda geri besleme sinyalleri ayrı olarak kontrol edilir.

Sık Sorulan Sorular

Servo motor tamiri yerinde yapılabilir mi?

Bazı arızalar sahada hızlıca giderilebilir. Bağlantı, parametre ve basit elektriksel sorunlar yerinde çözülebilir. Ancak sargı yenileme, rulman değişimi ve enkoder kalibrasyonu gibi işlemler laboratuvar ortamı gerektirir. İhtiyaca göre saha ve laboratuvar hizmeti birlikte planlanır.

Üretim durduğunda servise nasıl bilgi verilmeli?

Servise en doğru bilgiyi vermek için sürücüdeki hata kodu, motorun etiket bilgileri ve arıza belirtileri paylaşılmalıdır. Çalışma koşulları ve son yaşanan olaylar da yardımcı olur. Bu bilgiler ön değerlendirmeyi hızlandırır ve doğru müdahaleyi kolaylaştırır.

Arıza tespiti ücretli midir?

Hayır. Laboratuvara ulaşan arızalı servo motorların ilk arıza tespiti ücret talep edilmeden yapılır. Motor incelendikten sonra arızanın kaynağı ve onarım kapsamı belirlenir. Onarım yalnızca müşterinin onayı alındıktan sonra başlatılır.

Hangi marka servo motorlar tamir edilir?

Yaskawa, Mitsubishi, Fanuc, Omron ve Siemens başta olmak üzere birçok marka servo motor onarılır. Her marka kendi teknik verisine göre değerlendirilir. Heidenhain gibi enkoderli motorlarda geri besleme sinyalleri özel olarak kontrol edilir. Onarım laboratuvar ortamında yapılır.

Yerinde servis hangi durumlarda tercih edilir?

Yerinde servis; üretimin acilen sürdürülmesi gereken, taşınması zor veya hızlı müdahaleyle çözülebilecek arızalarda tercih edilir. Bağlantı, parametre ve basit elektriksel sorunlar sahada giderilebilir. Ancak detaylı onarım gerektiren durumlarda cihaz laboratuvara alınır. İki yöntem birlikte planlandığında, hem hız hem de onarım kalitesi korunmuş olur.

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