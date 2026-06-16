Japonya Business Manager vizesi süreci, belge hazırlığının yanında Japonya'da yerinde tamamlanan adımlar içerir. Banka hesabı, ofis temini ve belediye bildirimleri gibi adımlar fiili takip gerektirir. Bu nedenle yerel koordinasyon, sürecin önemli bir parçasıdır.

Yerinde adımlar, başvurunun gerçek ve sürdürülebilir bir işletmeye dayandığını gösterir. Adres bildirimi, My Number ve banka hesabı, faaliyetin yasal zeminini kurar. Bu adımlar zamanında tamamlandığında, statüye geçiş süreci aksamadan ilerler. Yerel ekip, bu adımları takvimine uygun yürütür.

Vize Sürecinde Hangi Adımlar Japonya'da Yapılır?

Business Manager vizesi sürecinde bazı adımlar yalnızca Japonya'da tamamlanabilir. Belediyeye adres bildirimi, My Number işlemleri ve banka hesabı açılışı bunların başında gelir. Ofis temini ve şirket kuruluş tescili de yerinde takip gerektirir. Bu adımlar, faaliyete hazır bir yapının kurulmasını sağlar.

Yerel Koordinasyon Süreci Nasıl Yürütülür?

Bir Japonya Business Manager vizesi sürecinde yerel koordinasyon, yerinde adımların sırasını ve takvimini yönetir. Her adım, belirli bir kuruma ve süreye bağlıdır. Yerel ekip, bu adımları gecikmeden tamamlanacak biçimde planlar. Aşağıdaki tablo başlıca yerinde adımları özetliyor:

Adım Konum Not Adres bildirimi Belediye Girişten sonraki iki hafta içinde My Number Belediye Resmi işlemler için gerekli Banka hesabı Banka şubesi Sermaye aktarımı için gerekli Tescil Yetkili merci İdari katip koordinasyonuyla

Belediye ve My Number İşlemleri Nasıl Tamamlanır?

Belediye ve My Number işlemleri, Japonya'ya girişten sonra sıralı biçimde yürütülür. Tipik akış şu şekildedir:

1. Japonya'ya giriş ve oturum adresinin belirlenmesi.

2. Girişten sonraki iki hafta içinde belediyeye adres bildirimi.

3. My Number kartı işlemlerinin başlatılması.

4. Banka hesabı açılışı için belgelerin hazırlanması.

5. Ofis temini ve düzeninin tamamlanması.

Banka ve Ofis Adımları Neden Yerinde Yapılır?

Banka hesabı açılışı ve ofis temini, genellikle Japonya'da bulunmayı gerektirir. Banka işlemleri, sermaye aktarımının önünü açar ve yerinde takip ister. Ofis adresi, tescil ve sonraki başvurular için zorunludur. Bu nedenle iki adım da sürecin yerinde tamamlanan kısmındadır.

İdari Katip ile Koordinasyon Nasıl İşler?

Resmi tescil ve başvuru işlemleri, Japonya'daki yetkili uzmanlarla ve idari katip (gyoseishoshi) ile koordineli yürütülür. Faaliyet planı ve belgeler Japonca olarak hazırlanır. Gordion Danışmanlık süreci planlar, koordine eder ve iletişimi sağlar. Böylece başvuru, gereksinimlere uygun ve eksiksiz ilerler.

• Faaliyet planı ve belgelerin Japonca hazırlanması.

• Tescil ve resmi başvuruların idari katip ile yürütülmesi.

• Süreç boyunca TR/EN/JP iletişim koordinasyonu.

Osaka Merkezli Desteğin Katkısı

Osaka merkezli ekip, yerinde adımlarda gerçek zamanlı destek sağlar. Belediye, banka ve ofis süreçleri sahada takip edilir. Zaman farkı kaynaklı gecikmeler, yerel varlık sayesinde azalır. Tüm süreç TR/EN/JP dillerinde koordine edilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Hangi adımlar Japonya'da yapılmalı?

Adres bildirimi, My Number, banka hesabı açılışı ve ofis temini Japonya'da tamamlanır. Şirket kuruluş tescili de yerinde takip gerektirir. Bu adımlar, faaliyete hazır yapının temelini oluşturur.

Business Manager vizesi sermaye şartı nedir?

16 Ekim 2025 düzenlemesiyle asgari sermaye şartı 30 milyon yendir. Bu tutar, fon kaynağıyla birlikte belgelenmelidir. Güncel gereksinim, başvuru öncesinde doğrulanmalıdır.

Resmi işlemleri kim yürütür?

Resmi tescil ve başvuru işlemleri, Japonya'daki yetkili uzmanlarla ve idari katip (gyoseishoshi) ile yürütülür. Gordion Danışmanlık süreci planlar ve koordine eder. İletişim, TR/EN/JP dillerinde sağlanır.

Yerel koordinasyon neden önemli?

Yerel koordinasyon, yerinde adımların zamanında ve doğru sırada tamamlanmasını sağlar. Belediye, banka ve ofis süreçleri sahada takip edilir. Bu yaklaşım, statüye geçişin aksamadan ilerlemesini destekler.