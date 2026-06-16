Şanlıurfa'da hakkında 7 ayrı dosyadan toplam 26 yıl 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Haliliye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, "Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama" suçundan aranan şahıs tespit edildi.
Hakkında 7 ayrı dosyadan toplam 26 yıl 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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