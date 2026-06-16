Şanlıurfa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza, Suruç ile Birecik ilçeleri arasındaki Yanaloba Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Baran Y. yönetimindeki 41 SC 329 plakalı otomobil ile Duygu A.'nın kullandığı 01 AVY 419 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Hasan Ataş ile Ayşe Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada İran uyruklu Zohreh A. ile birlikte Duygu A., Bediha Y., Melisa Y., Canan A. ve Baran Y. yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, daha sonra ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapanırken, Suruç Kaymakamı Adem Balkanoğlu da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, incelemelerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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