Kilis'te sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüleri hakkında işlem yaptı. Yapılan denetim ve incelemeler sonucunda sürücüler ile araç sahiplerine toplam 138 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis-Hatay Karayolu üzerinde trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücülerine ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda görüntülerde yer alan motosikletler ve sürücüler tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında sürücüler hakkında idari işlem uygulandı.

Denetimlerde bir sürücüye 46 bin lira ceza kesilirken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Kullandığı motosiklet de 60 gün trafikten men edildi.

Ayrıca 5 sürücüye toplam 50 bin lira, bir sürücüye ise 15 bin 562 lira idari para cezası uygulandı. İki motosikletin tescil plakasına da toplam 27 bin lira ceza kesildi.

Yapılan işlemler sonucunda sürücüler ve araç sahiplerine toplam 138 bin 500 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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