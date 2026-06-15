Kilis'te meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kilis-Gaziantep kara yolunda yaşanan kazanın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kaza, Kilis-Gaziantep kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 79 ABS 178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü M.Y. ile araçta bulunan F.Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazanın meydana geliş nedeni ve olayla ilgili detayların belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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