Kilis’te jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. İl genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan Özel Maksatlı Timler, 11-18 Haziran 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttü.
Operasyonlar kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma, 5607 Sayılı Kanun’a muhalefet, hırsızlık, dolandırıcılık ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan şahıslar hedef alındı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 21 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15’i tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kamu düzeninin korunması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam edeceği bildirildi.