Kilis’te bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Mehmet Şanlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Yangın, Mehmet Şanlı Mahallesi Erdoğan Bayraktar Caddesi’nde H.Ö.’ye ait evde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen M.M.K., M.Ö., S.G. ve N.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarıyla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.