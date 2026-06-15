Kilis'te trafik güvenliğinin artırılması amacıyla jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücüleri ve alkollü araç kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi. Uygulamada sürücülere trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında Resulosman Mesire Alanı girişinde uygulama noktası oluşturuldu.

Denetimlerde motosiklet sürücülerinin belgeleri kontrol edilirken, alkollü araç kullandığı değerlendirilen sürücülere yönelik de gerekli kontroller yapıldı.

Jandarma ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi ve can ile mal güvenliğinin korunması amacıyla denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti.

Yetkililer ayrıca sürücülere trafik kurallarına uyulması, diğer yol kullanıcılarının haklarına saygı gösterilmesi ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlardan kaçınılması konusunda uyarılarda bulundu.

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