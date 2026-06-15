Kilis İl Jandarma Komutanlığı, düğün, kına, nişan ve asker eğlencelerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla farkındalık çalışması başlattı. "Mutluluğunuza Kurşun Sıkmayın" sloganıyla yürütülen çalışmada vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuldu.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmelerde, özellikle düğün ve benzeri organizasyonlarda havaya ateş açılmasının ciddi sonuçlar doğurabileceği hatırlatıldı. Yetkililer, ateşli silah kullanımının hem insan hayatını hem de çevredeki canlıları tehlikeye attığına dikkat çekti.

Açıklamada, havai fişek kullanımının da kontrolsüz şekilde yapılmasının risk oluşturduğu belirtilirken, vatandaşlardan kurallara uygun hareket etmeleri istendi.

Jandarma ekipleri, vatandaşların en mutlu günlerinin üzücü olaylarla gölgelenmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını ifade etti.

Toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.

Kilis'te yaşanan gelişmeleri Adıyamanlılar Net takip ediyor.