Kahta Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım kalitesini artırmaya yönelik asfalt çalışmalarına başladı. Yılın ilk sıcak asfalt serimi Yeni Mahalle 1122 Nolu Sokak'ta gerçekleştirilirken, çalışmaların ilçenin farklı noktalarında devam edeceği belirtildi.

Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt öncesi yol hazırlıkları tamamlandı. Yol yüzeyi özel freze makineleriyle kazınarak yeni asfalt için uygun hale getirildi.

Altyapı ve zemin güçlendirme çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine geçildi. Çalışmaları yerinde inceleyen Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ekiplerden bilgi alarak süreci yakından takip etti.

İlçenin her mahallesinde hizmet çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Hallaç, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için asfaltlama, bakım ve onarım faaliyetlerine devam edeceklerini ifade etti.

Belediye tarafından belirlenen program kapsamında farklı mahallelerde de asfalt çalışmalarının süreceği bildirildi.

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