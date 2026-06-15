Adıyaman'da son günlerde gündemde yer alan çekirge haberlerinin ardından Perre Antik Kent bölgesinde görüntülenen dev çekirge dikkat çekti. Fotoğraf sanatçısı Ahmet Şeh Ömer tarafından doğal yaşam alanında görüntülenen çekirge, büyüklüğü ve sıra dışı görünümüyle ilgi odağı oldu.

Kısa süre önce Nemrut Dağı kırsalında yasa dışı yollarla çekirge topladıkları belirlenen 3 yabancı uyruklu kişiye yüksek miktarda idari para cezası uygulanması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bu gelişmenin ardından Perre bölgesinden gelen yeni görüntüler de dikkat çekti.

Fotoğraf sanatçısı Ahmet Şeh Ömer, doğal yaşam alanında karşılaştığı çekirgenin bugüne kadar gördüğü en büyük çekirgelerden biri olduğunu belirtti. Neredeyse bir avuç içi büyüklüğündeki çekirgeyi fotoğraflayan Ömer, canlının renkleri ve fiziksel özelliklerinin oldukça etkileyici olduğunu söyledi.

Çekirgenin iri yapısı, uzun bacakları ve doğal ortamındaki kamuflaj özelliği dikkat çekerken, çekilen fotoğraflar doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Perre bölgesinde görüntülenen sıra dışı çekirge, Adıyaman'ın doğal yaşam zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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