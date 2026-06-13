Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kızılin Köyü Tarihi Köprü mevkiinde serinlemek amacıyla suya giren 4 gençten biri yaşamını yitirdi. Akıntıya kapılan gençlerden 3'ü ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarılırken, kaybolan 18 yaşındaki İsa Özkul'un cansız bedenine yürütülen yoğun arama çalışmalarının ardından ulaşıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde serinlemek amacıyla suya giren 4 genç akıntıya kapıldı. Ekiplerin müdahalesiyle 3 kişi kurtarılırken, kaybolan 18 yaşındaki İsa Özkul'un cansız bedenine yürütülen arama çalışmalarının ardından ulaşıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kızılin Köyü Tarihi Köprü mevkiinde meydana gelen boğulma olayı, bölgede üzüntüye neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, sıcak havadan bunalan 4 genç serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan gençlerden üçünün yardım çağrısı üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışması sonucu V. A., A.Y. ve H. G. sudan çıkarılarak kurtarıldı.

Kayıp Genç İçin Seferberlik Başlatıldı

Aynı grupta bulunan 18 yaşındaki İsa Özkul'un suda kaybolduğunun belirlenmesi üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Besni'deki çalışmalara Adıyaman'dan sevk edilen ekipler de destek verdi.

Su yüzeyinde, kıyı hattında ve akıntının etkili olduğu noktalarda saatlerce süren arama faaliyetleri sonucunda İsa Özkul'un cansız bedenine ulaşıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Sudan çıkarılan gencin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, İsa Özkul'un cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Besni'de yaşanan gelişmeleri Adıyamanlılar Net takip ediyor.

Kaynak : PERRE