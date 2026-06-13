Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD verilerine göre deprem yerin 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çevre İllerde de Hissedildi

Kısa süreli paniğe neden olan deprem, Gaziantep'in yanı sıra Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis ve Osmaniye'de de hissedildi.

Olumsuz Bir Durum Bildirilmedi

AFAD tarafından yapılan ilk açıklamada, deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı belirtildi. Ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Deprem nedeniyle bölgede kısa süreli tedirginlik yaşanırken, yetkililer vatandaşlara resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak : PERRE