Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 13.12'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olmak üzere kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, yerin 12.46 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Depremin koordinatları 37.51278 kuzey enlemi ve 37.23889 doğu boylamı olarak açıklandı.

Kaynak : PERRE