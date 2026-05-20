Malatya'da meydana gelen deprem sırasında Adıyaman'da yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Depremin hissedilmesiyle birlikte vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken o anlar kameralara yansıdı. Merkez üssü Malatya olan deprem çevre illerde olduğu gibi Adıyaman'da da hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar panikle evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Depremin ardından bazı vatandaşlar bir süre sokaklarda beklerken, yaşanan panik anları ise bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.