Daha büyük sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir ihbar yapılmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD verilerine göre ilk sarsıntı saat 08.43'te 3,5 büyüklüğünde, ikinci deprem ise 08.48'de 4,7 büyüklüğünde kaydedildi.

Merkez üssü Akdeniz açıkları olarak belirlenen 4,7 büyüklüğündeki depremin, Demre ilçesine yaklaşık 55,47 kilometre mesafede ve 16,17 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. İlk depremin ise aynı bölgede 26,05 kilometre derinlikte oluştuğu açıklandı.

Çevre İl ve İlçelerde Hissedildi

Sarsıntının Antalya merkez başta olmak üzere Kumluca, Finike, Kaş ve çevre ilçelerde hissedildiği öğrenildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası vatandaşlar ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Demre Kaymakamı Emin Bağlı, depremin açık denizde meydana geldiğini belirterek herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi. Kaymakam Bağlı, 'Herhangi ihbar bildirilmedi ve herhangi olumsuzluğumuz yok' dedi.

