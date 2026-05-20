AFAD verilerine göre deprem, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 09.00'da meydana geldi. Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olarak açıklanan depremin, yerin 7.03 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Deprem, Adıyaman kent merkezi ve ilçelerinde de hissedilirken, kısa süreli panik yaşandı. Vatandaşlar tedbir amacıyla açık alanlara çıktı.

Depremin ardından ilgili kurumların saha tarama çalışmalarına başladığı öğrenilirken, ilk belirlemelere göre Adıyaman'da can kaybı ya da ciddi hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

