Malatya sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 09.00'da merkez üssü Battalgazi olan 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 7.03 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta Kahramanmaraş, Elazığ, Adana, Adıyaman ve Diyarbakır olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı bildirildi. Yetkililer tarafından saha tarama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

