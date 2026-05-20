Tarım ve Orman Bakanlığı, 20 Mayıs Dünya Arı Günü kapsamında Türkiye'nin arıcılık potansiyeline ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından yayımlanan bilgilendirmede, Türkiye'nin sahip olduğu arı gen zenginliği, coğrafi işaretli bal çeşitleri ve üretim kapasitesiyle dünya arıcılığında önemli bir yere sahip olduğu belirtildi.

Türkiye'de 8,8 Milyon Arılı Kovan Bulunuyor

Paylaşılan verilere göre Türkiye genelinde 8,8 milyon arılı kovan bulunurken, yıllık bal üretimi 97,3 bin tona ulaştı. Sektörde faaliyet gösteren üretici sayısının ise 96 bin 646 olduğu açıklandı.

Açıklamada, Anadolu'nun farklı bölgelerinde üretilen 39 coğrafi işaretli balın Türkiye'nin kalite gücünü ortaya koyduğu ifade edildi.

Ordu İlk Sırada Yer Aldı

İllere göre bal üretim rakamlarında Ordu 16 bin 750 tonla ilk sırada yer aldı. Ordu'yu 11 bin 592 tonla Adana, 6 bin 806 tonla Muğla ve 4 bin 214 tonla Sivas takip etti.

Üretim miktarlarında ayrıca Siirt'te 3 bin 175 ton, Aydın'da 2 bin 884 ton, İzmir'de 2 bin 759 ton, Şanlıurfa'da 2 bin 286 ton, Çanakkale'de 2 bin 177 ton ve Bitlis'te 2 bin 101 ton bal üretimi gerçekleştirildiği bildirildi.

'Arı Varsa Hayat Var'

Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamasında arıların doğa ve tarım açısından taşıdığı öneme dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

'Arı gen zenginliğimiz ve eşsiz doğamızla sofralara şifa taşıyoruz. Anadolu'nun dört bir yanından süzülen 39 farklı coğrafi işaretli balımızla kalitemizi tescilliyoruz. Doğanın gizli kahramanlarını koruyor, üreticimizin gücüne güç katıyoruz. 20 Mayıs Dünya Arı Günü kutlu olsun.'

Üreticilere Destekler Sürüyor

Bakanlık paylaşımında ayrıca arılı kovan destekleri, organik arıcılık teşvikleri, gen kaynaklarını koruma destekleri ile kırsal kalkınma ve ekipman teşviklerinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak : PERRE